A 35 ans, Andrés Iniesta a rajouté un nouveau trophée à son palmarès. L’Espagnol et le Vissel Kobe ont remporté ce samedi matin au Saitama Stadium la Supercoupe du Japon contre le Yokohama Mariners. Après un match nul (3-3) à l’issue du temps réglementaire, le Vissel Kobe s’est imposé aux tirs au but, sur le score de 3-2.

Dans cette rencontre, le vétéran a délivré deux passes décisives et inscrit son penalty lors de la séance de tirs au but. C’est le 39e titre de sa carrière et son 2e avec le Vissel Kobe. Iniesta avait remporté le 1er janvier la Coupe de l’Empereur, c’était le premier titre de l’histoire du club japonais.