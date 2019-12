Alors que la 6e et dernière journée à offert à l’Atalanta et à l’Atlético de Madrid les deux derniers tickets pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les troisièmes des poules tenteront de se consoler avec la Ligue Europa. On connaît désormais l’identité des huit clubs reversés dans la petite coupe d’Europe.

Les quatre meilleurs troisièmes, Benfica, l’Ajax, le RB Salzburg et l’Inter Milan, sont placés dans le chapeau 1, au même titre que les premiers de groupe de la phase de poules de la Ligue Europa (dont l’issue sera connue demain). Les quatre moins bons troisièmes, l’Olympiakos, le FC Bruges, le Bayer Leverkusen et le Shakhtar Donetsk sont placés dans le chapeau 2, en compagnie des deuxièmes des groupes d’Europa League. Le tirage des 1/16es de finale sera effectué lundi, à 13h.

Chapeau 1

Ajax Amsterdam (10 points)

Benfica (7 points)

Salzbourg (7 points)

Inter Milan (7 points)

Chapeau 2

Bayer Leverkusen (6 points)

Shakhtar Donetsk (6 points)

Olympiakos (4 points)

FC Bruges (3 points)