Comme chaque année, l’UEFA dévoile son onze des meilleurs espoirs sur la phase de poules de la Ligue des Champions et pour cette édition 2019-2020 on découvre du beau monde. Tout d’abord dans les buts, on a Alex Meret. Le gardien du Napoli est devancé par une charnière 100% française avec Dayot Upamecano (RB Leipzig) et Benjamin Pavard (Bayern Munich). Les latéraux sont les offensifs Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) et Renan Lodi (Atlético de Madrid).

Le milieu de terrain est assez technique et talentueux avec le jeune espoir allemand Kai Havertz (Bayer Leverkusen) ainsi que Sander Berge (Genk) et Dani Olmo (Dinamo Zagreb). Deuxième meilleur buteur de la phase de poules avec 8 buts en 6 matches, le nouveau joueur du Borussia Dortmund, Erling Braut Håland est accompagné par Rodrygo Goes (Real Madrid) et Lautaro Martinez (Inter Milan).