Les finales de conférences de Major League Soccer se tiendront dans cette nuit et la nuit prochaine. Le Los Angeles Football Club accueillera les Seattle Sounders (mercredi, 3h00) alors que l’Atlanta United accueillera Toronto (jeudi, 1h00). Cela n’a pas empêché à la MLS de dévoiler son « Best XI » de l’année 2019.

On retrouve dans cette équipe type les trois meilleurs buteurs de la saison à savoir Carlos Vela (34 buts), Zlatan Ibrahimovic (30 buts) et Josef Martinez (28 buts), qui comptabilisent à eux seuls pas moins de 91 buts et 26 passes décisives. Ce onze s’articule dans un schéma en 3-4-3 voyant le Los Angeles Football Club être l’équipe la plus représentée avec trois joueurs.

Composition de l’équipe type du « Best XI » :

Gardien : Vito Mannone (Minnesota United)

Défenseurs : Ike Opara (Minnesota United), Miles Robinson (Atlanta United), Walker Zimmerman (Los Angeles FC)

Milieux de terrain : Eduard Atuesta (Los Angeles FC), Carles Gil (Rebolution de la Nouvelle-Angleterre), Maxi Moralez (New York City FC), Alejandro Pozuelo (Toronto FC)

Attaquants : Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy), Josef Martinez (Atlanta United), Carlos Vela (Los Angeles FC)