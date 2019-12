Actuel sixième de Premier League, Manchester United se doit de continuer sa remontée pour figurer au mieux à la fin de la saison après un début manqué. Et pour cela, les dirigeants mancuniens seraient prêts à débloquer des fonds nécessaires afin de réaliser un énorme coup sur le marché hivernal. L’idée est d’attirer un, mais deux joueurs comme le rapporte le Mirror.

Ainsi, les profils de Lautaro Martínez (22 ans) et Leandro Paredes (25 ans) ont été cochés. Le premier évolue à l’Inter Milan et réalise un début de saison abouti avec 13 buts et 3 passes décisives dont 5 réalisations en 6 matchs de Ligue des Champions. Le second commence à se faire sa place au Paris Saint-Germain en ayant de plus en plus de temps de jeu. Pour les recruter, le club anglais souhaiterait débourser pas moins de 144 millions d’euros.