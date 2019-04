À Naples, plusieurs départs sont à prévoir cet été, avec notamment deux cadres de l’équipe qui sont annoncés partant : Kalidou Koulibaly (Manchester United et le Real Madrid sont intéressés) et Lorenzo Insigne (Chelsea et Liverpool). S’ils venaient à vouloir partir, leur entraîneur, Carlo Ancelotti, ne leur empêchera pas de quitter l’équipe.

« Je ne vais pas bloquer les joueurs qui veulent partir, je ne l’ai jamais fait dans ma carrière, a ainsi indiqué le tacticien italien, dans des propos rapportés par le Daily Mail. Mais nous n’avons pas besoin de vendre nos meilleurs joueurs. Nous pouvons en engager de nouveaux. »