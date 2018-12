L’attaquant d’Al-Sadd Baghdad Bounedjah était annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens. Auteur de nombreux buts avec l’écurie qatarienne, le buteur algérien a notamment été annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille ou encore de Leeds, club dirigé par Marcelo Bielsa.

Sauf que ce dernier a prolongé son contrat ! L’attaquant algérien a ainsi signé un nouveau bail jusqu’en 2024. De quoi assurer à Al-Sadd la présence de son serial buteur encore plusieurs saisons ? Rien n’est moins sûr...

OFFICIAL : Baghdad Bounedjah has signed a new contract with #AlSadd lasting until 2024pic.twitter.com/Ebp7cWr78g

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 28 décembre 2018