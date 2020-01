Lancé dans son mercato, l’Olympique Lyonnais n’en oublie pas les jeunes pour autant. En effet, le club rhodanien vient d’annoncer une bonne nouvelle ce vendredi sur son site officiel. « L’attaquant Bradley Barcola a signé un contrat stagiaire de deux ans jusqu’au 30 juin 2022 (...) Bradley Barcola vient de signer son premier contrat stagiaire avec l’Olympique Lyonnais. Le jeune homme de 17 ans s’engage ainsi avec l’OL, quelques jours après sa première convocation avec l’Équipe de France U18. Accompagné de son père, de sa mère, de sa sœur et de Jean François Vulliez, le directeur du centre de formation, l’attaquant né à Villeurbanne a donc scellé son avenir dans sa région d’origine ».

Interrogé par OLTV, il a confié : « C’est une immense fierté de signer mon premier contrat ici et je pense que ça va m’aider à passer des caps. Je suis un attaquant de pointe, mes qualités sont la vitesse et la finition. L’objectif est de tout remporter cette année. Je veux marquer le plus de buts possibles et tout gagner. Mon frère qui joue aussi à l’OL est très fier de moi ».