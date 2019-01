Candidat assumé pour la montée en Ligue 2, le Tours FC n’a pas eu les résultats escomptés. Complètement passé à côté de son début de saison, le club d’Indre-et-Loire végète à la 17e place de National 1 et se retrouve provisoirement relégable. Dans une attente imminente de résultat, l’équipe de Steeve Elana et Rodéric Filippi a décidé de passer à l’action.

Après avoir annoncé l’arrivée de Michel Estevan sur son banc plus tôt dans la journée, le Tours FC a recruté deux joueurs. Soit Ousmane Baldé (28 ans) et Louckmane Ouedraogo (26 ans). Le premier est un milieu défensif international guinéen (7 capes) formé au Paris Saint-Germain. Libre, il retrouve son ancien coach Michel Estevan avec qui il a évolué à Fréjus Saint-Raphaël. Le second est un ailier droit et arrive en provenance du SO Cholet.