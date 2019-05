Sans club depuis un passage éphémère en Roumanie, en mars dernier, du côté du CFR Cluj, l’attaquant de 37 ans Júlio Baptista a pris la décision de mettre un terme à sa carrière. Formé à Sao Paulo, sa ville de naissance, Júlio Baptista avait rejoint l’Europe et atterri à Séville en 2003. Tremplin qui lui permit de fréquenter par la suite le Real Madrid, avec qui il décrochait le titre de champion d’Espagne en 2008, Arsenal, la Roma ou encore Malaga.

De retour sur ses terres en 2013, au Cruzeiro (Champion 2013 et 2014), l’attaquant aux 48 sélections avec le Brésil (Copa America 2004 et 2007, Coupe des Confédérations 2005 et 2009), avait ensuite fait un passage aux Etats-Unis, du côté d’Orlando. « Après plus de 20 ans dans l’élite du football, il est temps de s’écarter et d’annoncer que j’ai décidé de terminer ma carrière en tant que joueur. Je commence une nouvelle vie, et je veux montrer ma gratitude à tous ceux qui m’ont permis de réaliser mon rêve. Merci à tous », a publié l’ex-attaquant international brésilien Julio Baptista, sur Twitter.