Plus tôt dans la journée, plusieurs médias européens et la Fédération Norvégienne de Football ont annoncé le report de l’Euro 2020. On attendait cependant la confirmation officielle de l’UEFA, qui vient donc d’annoncer que la Coupe d’Europe des Nations se tiendrait bien en 2021.

« La santé des gens impliqués dans le sport est la priorité, tout comme le fait d’éviter de mettre de la pression non-nécessaire sur les autorités publiques qui organisent les rencontres. Le report aidera les compétitions nationales, actuellement suspendues, à être terminées », indique le communiqué de l’institution. Les dates du 11 juin au 11 juillet 2021 ont également été confirmées.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.

A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...

