L’Équipe de France disputera quatre rencontres amicales avant le début de l’UEFA Euro 2020. Les deux premières auront lieu le vendredi 27 mars (21h00) contre l’Ukraine au Stade de France, puis le mardi 31 mars (21h00) contre la Finlande au Groupama Stadium de Lyon-Décines. Mais alors que la billetterie pour ces deux rencontres était ouverte depuis le 22 janvier dernier, invité de BFMTV, le président de la FFF, Noël Le Graët a annoncé que les deux matches de l’équipe de France, en mars, contre l’Ukraine et la Finlande, auront lieu à huis-clos.

Le Big Boss du football français a également déclaré avoir prévenu Jean-Michel Aulas, que les deux rencontres auraient lieu au Stade de France. « J’ai averti Jean-Michel Aulas qu’un match à huis clos à Lyon n’avait pas de sens. Donc on fera les deux matches à Paris. Et on ira jouer à Lyon l’année prochaine ». Face à l’expansion de l’épidémie de coronavirus en France, en Europe et dans le Monde, il n’y aura pas de public pour soutenir les Bleus dans leur préparation à l’Euro 2020. Une compétition qui doit avoir lieu du 12 juin au 12 juillet prochain, avec des rencontres programmées dans 12 villes européennes.