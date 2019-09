Appelé de dernière minute pour pallier le forfait d’Aymeric Laporte, Samuel Umtiti ne disputera pas la moindre minute avec les Bleus. Touché au pied, le défenseur central du FC Barcelone n’avait pas pu participer à la rencontre de samedi entre l’équipe de France et l’Albanie (4-1). « Big Sam » ne participera pas non plus à celle prévue mardi face à Andorre au Stade de France dans le cadre des qualifications à l’Euro 2020.

« Samuel Umtiti ne pourra pas jouer contre Andorre mardi. Il souffre d’un hématome au pied droit. Après concertation avec le Dr Le Gall et s’être entretenu avec le joueur, Didier Deschamps a décidé de le remettre à la disposition de son club. Bon rétablissement Sam », précise ainsi le communiqué des Bleus.

