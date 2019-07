Pur produit du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Gédéon Kalulu les Gones la saison passée puisqu’il avait été prêté à Bourg-en-Bresse. En National, le latéral droit avait d’ailleurs disputé 19 rencontres avec le FBBP. Revenu cet été à Lyon, le joueur de 21 ans devrait en tout cas repartir rapidement. Il y a plusieurs mois, nous vous annoncions que Gédéon Kalulu avait plusieurs touches en Ligue 2.

Et cette fois-ci, le principal concerné semble avoir trouvé son bonheur. D’après les informations de RMC Sport, le Gone va prendre la direction de la Corse où il doit s’engager en faveur de l’AC Ajaccio. Un transfert que nous sommes en mesure de vous confirmer. Des négociations sont en cours sur les bases d’un contrat de 3 ans. Quelques détails sont encore à finaliser et le joueur doit également passer sa visite médicale.

