21 apparitions toutes compétitions confondues pour cinq buts. Depuis le début de saison, Maxwel Cornet a dû mal à s’imposer au sein de l’Olympique Lyonnais, lui qui n’est pas souvent titularisé par Bruno Genesio. Et pourtant, le joueur de 22 ans avait impressionné tout le monde pendant les deux matches face à Manchester City lors de la phase de poules de Ligue des Champions. Présent sur RMC Sport, son agent Djibril Mandefu a accepté de faire le point sur l’Ivoirien : « comme tout compétiteur, je pense que ne pas jouer et ne pas être titulaire, surtout après une telle performance, je pense que ça fait un peu ronronner dans l’esprit. »

Encore sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2021, Maxwel Cornet a en tout cas souvent été associé à un départ dernièrement. Son agent a d’ailleurs expliqué que l’ailier lyonnais avait été approché par Wolfsburg et Séville l’été dernier, et Watford lors du mercato hivernal. Et si la situation ne s’arrange pas avant la fin de cet exercice 2018-2018, Cornet pourrait partir. « Aujourd’hui, on ne va pas se mentir, il n’est pas satisfait de son temps de jeu et du sort qui lui est réservé actuellement. Il s’accroche, il se bat, il ne baisse pas les bras. Pour la prolongation, c’est un peu statu quo pour l’instant. Forcément, on regarde toute éventualité. Le départ peut très bien arriver. On ne va pas aller n’importe où non plus. C’est un garçon qui est quand même assez courtisé. Je pense qu’il y aura certainement des clubs qui vont taper à la porte. On verra aussi ce que Lyon compte faire avec lui », a développé Djibril Mandefu.