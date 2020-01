L’OGC Nice est visiblement décidé à s’offrir les services du jeune milieu offensif du Partizan Belgrade Filip Stevanovic (17 ans). Les médias serbes parlent même d’une offre de 15 M€ déjà sur la table du club de la capitale, qui expire visiblement en février. Le jeune homme s’est exprimé au sujet de la proposition azuréenne dans les colonnes du quotidien local Novosti.

« J’ai entendu que l’offre était arrivée, je ne sais pas pour le reste. Ce que je lis est vrai, donc... Je suis bien ici, mon heure est encore à venir. Mes coéquipiers et mon staff personnel m’aident, j’apprends tous les jours et j’essaie d’être meilleur », a confié l’international U19 avant d’avouer son intérêt pour la Ligue 1. « Je regarde et suis de près la ligue française. Mes joueurs préférés, Neymar et Mbappé », a-t-il conclu. À suivre donc.