Strahinja Pavlovic (18 ans) ne sera peut-être pas le seul joueur du Partizan Belgrade à découvrir la Ligue 1 dans un avenir proche. Recruté par l’AS Monaco, l’imposant défenseur central débarquera sur le Rocher à l’issue de la saison. Son coéquipier en Serbie Filip Stevanovic (17 ans) pourrait faire le voyage avec lui, mais pour rejoindre l’OGC Nice.

Selon les informations de Novosti, Blic, Telegraf et Mozzart Sport, les Aiglons ont soumis une première offre pour le milieu offensif, auteur de 4 réalisations en 15 apparitions en Super Liga depuis le début de la saison. Une proposition estimée à 12 M€ qui devrait toutefois être repoussée par le club de la capitale serbe. Toujours d’après les deux médias serbes, l’écurie en attendrait au moins 15 M€ pour démarrer les négociations concrètes. Un montant qui constituerait une vente record.

Un prospect courtisé

Il faut dire que le jeune international U19, sous contrat jusqu’en juin 2022, est considéré comme l’un des plus grands talents passés par l’académie locale. Plutôt fin techniquement, il possède également une jolie frappe de balle et ses appuis font régulièrement des ravages dans les défenses adverses. Les discussions sont donc en cours et le Gym espère prendre tout le monde de vitesse pour ce talentueux prospect, observé par bon nombre d’autres clubs européens.

Si les pensionnaires de l’Allianz Riviera, forts de la surface financière du nouveau propriétaire INEOS, parvenaient à boucler l’opération, ils ne pourraient toutefois pas profiter de ses qualités dans l’immédiat. Ils devraient en effet attendre son 18e anniversaire (le 25 septembre) pour l’accueillir. Ce transfert sonne en tout cas comme une nouvelle preuve des ambitions nouvelles de l’OGCN.