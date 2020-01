La Liga reprend ses droits avec la vingtième journée de championnat et un choc entre le Real Madrid et le Séville FC.

A domicile, le Real Madrid s’organise dans un 4-4-2 losange avec Thibaut Courtois dans les buts. Le Belge est devancé par Dani Carvajal, Raphaël Varane, Eder Militao et Marcelo. Casemiro est accompagné au cœur du jeu par Luka Modric et Toni Kroos. Enfin, Rodrygo Goes, Luka Jovic et Lucas Vazquez sont associés en attaque.

De son côté, le Séville FC mise sur un 4-3-3 avec Tomas Vaclik dans les cages. Jesus Navas, Jules Koundé, Diego Carlos et Sergio Reguilon prennent place en défense derrière Ever Banega, Fernando et Nemanja Gudelj. Franco Vazquez et Munir El Haddadi accompagnent Luuk de Jong en attaque.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Militao, Marcelo - Casemiro, Modric, Kroos - Rodrygo, Jovic, Vazquez

Séville FC : Vaclik - Navas, Koundé, Carlos, Reguilon - Banega, Fernando, Gudelj - Vazquez, De Jong, El Haddadi