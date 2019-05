Alors que le Napoli (2e) ne sera bientôt plus atteignable mathématiquement parlant, l’Inter tente désormais de sécuriser sa troisième place, convoitée par l’Atalanta qui vient de reprendre quatre points aux Nerazzurri en l’espace de deux journées. Sous pression, les hommes de Luciano Spalletti se déplaçaient en début de soirée sur la pelouse de l’Udinese.

Face au modeste dix-septième de Serie A, l’Internazionale a encore lâché des points. Tenus en échec sur un score nul et vierge, Radja Nainggolan et les siens enchaînent un troisième nul consécutif qui n’arrange pas leurs affaires. En cas de succès demain sur la pelouse de la Lazio, l’Atalanta reviendra en effet à une petite unité du club de Milan. Autant dire que la course au podium s’annonce bouillante de l’autre côté des Alpes !