Si la plupart des championnats sont à l’arrêt en raison du Coronavirus, en Australie il y avait un choc dans la nuit de vendredi à samedi entre Melbourne City et WS Wanderers. En effet, les deux équipes s’affrontaient à l’AAMI Park dans le cadre de la 23e journée de A-League. Si Melbourne avait l’occasion d’assurer un peu plus sa deuxième place au classement, les deux formations se sont finalement quittées sur un match nul (1-1). Mais l’action de la rencontre aura certainement était le retour incroyable de Curtis Good juste devant la lige de but ! Un véritable geste de défenseur.