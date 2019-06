En vacances au Brésil, Marcelo continue de s’éclater sur la plage. Et le moins que l’on puisse dire c’est que son fils aussi. On connaissait ce dernier buteur avec les jeunes du Real Madrid, on le découvre très technique lors d’une partie de « foot-volley ». Enzo Marcelo nous a gratifié d’un magnifique retourné qui a donné le point et sans doute la victoire à son équipe face... à son père.

