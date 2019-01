Depuis son arrivée en 2017 en provenance du PSG, Blaise Matuidi est devenu un taulier de la Juventus et s’est très bien intégré. Quand une personne est beaucoup appréciée, elle se fait taquiner et le milieu de terrain français en a fait les frais. En effet, Medhi Benatia ainsi que ses coéquipiers de la Juve se sont amusés à mettre un objet sur la tête de Blaise Matuidi sans que ce dernier s’en rende compte. Une scène qui a bien fait rire un certain CR7.