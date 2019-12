Il y a des fois des endroits improbables où il se passe des choses exceptionnelles. En finale de la Coupe de Géorgie, Giorgi Kokhreidze a fait vibrer le pays et son club de Saburtalo sur un coup franc digne des plus grands. Le portier adverse du Lokomotiv Tbilissi n’a rien pu faire et a vu son équipe s’incliner 3 buts à 1.