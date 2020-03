Ronaldinho a connu des jours meilleurs. Alors qu’il fête ses 40 ans ce samedi 21 mars, le Ballon d’or 2005 est en prison après avoir été arrêté par la police paraguayenne en la présence de faux passeports avec son frère, Roberto. Ce dernier a d’ailleurs été pointé du doigt par l’ancien international brésilien Walter Casagrande. L’ancien joueur d’Ascoli ou encore du Torino le juge comme responsable des misères de son frère depuis la fin de sa carrière.

« C’était l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Sur le terrain, il prenait toujours les meilleures décisions, mais quand il a pris sa retraite, il a commencé à se tromper. Il a laissé toute sa vie entre les mains de son frère. On ne comprend pas cette décision, c’était une chose stupide et difficile à accepter », a-t-il lancé pour Globo Esporte dans le podcast « Conexão » du média brésilien. Lui aussi exposé à des gros problèmes notamment d’addiction à la drogue à la fin de sa carrière, Walter Casagrande parle en connaissance de cause.