Après Frank Lampard, coach des Rams la saison dernière, le club de Derby County, pensionnaire de Championship (D2), vient d’annoncer l’arrivée d’une autre ancienne gloire des Three Lions : Wayne Rooney ! Actuellement sous contrat à DC United (MLS), le buteur anglais de 33 ans rejoindra le club à partir de janvier 2020. Il y a signé un contrat de 18 mois, avec une option pour une année supplémentaire. Rooney rejoindra Derby en tant que joueur mais également entraîneur - adjoint de Philipp Cocu. Il aura également en charge la formation des équipe de jeunes.

L’ancienne gloire d’Everton et Manchester United a réagi à cette future nomination. « Je suis très enthousiasmé par l’opportunité qui m’est offerte par Derby County. Je suis impatient de rejoindre Phillip Cocu, son staff et l’équipe première dès le début du mois de janvier. Je suis sûr que je peux apporter une grande contribution et j’ai hâte de rencontrer tout le monde, en particulier les supporters. Je suis aussi enthousiaste à l’idée de commencer ma carrière d’entraîneur à Derby County, en travaillant à la fois avec l’équipe première et avec l’Académie, » a-t-il déclaré sur le site du club.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10