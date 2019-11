Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Club Bruges pour le compte de la quatrième journée de l’UEFA Champions League (match à suivre sur notre site en live commenté). Avant cette rencontre capitale, les jeunes talents des deux clubs étaient sur le pont en Youth League. Après une victoire et deux défaites lors des trois premières journées, les Titis Parisiens avaient à cœur de s’imposer ce mercredi face à des Belges contres lesquels ils avaient perdu il y a deux semaines (défaite 2-0).

Mais le Paris Saint-Germain a été rapidement mené au score par Bruges grâce à un but signé Aelterman à la 12e minute de jeu (0-1). Malgré des occasions de part et d’autre, le score n’a pas bougé jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, Aelterman a doublé la mise pour Bruges (0-2, 54e) avant que De Cuyper (3-0, 62e) et Ochieng (4-0,85e) trouvent aussi le chemin des filets. Une nouvelle défaite qui ne fait pas les affaires des Parisiens, troisièmes de leur groupe loin derrière le Real Madrid et Bruges.