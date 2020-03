Alors que le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais ont pu se hisser en huitième de finale de la Youth League, les deux clubs devront attendre. Opposés à l’Inter Milan et à l’Atalanta, les deux formations françaises ne vont pas jouer pour le moment compte tenu de l’épidémie de Coronavirus. Cinq autres rencontres ont eu lieu et hier, l’Ajax Amsterdam est venu au bout de l’Atlético de Madrid lors de la séance des tirs au but (0-0/6-5). Un scénario similaire de celui du duel entre le Bayern Munich et le Dinamo Zagreb cet après-midi. Les Croates ont gardé leur sang-froid pour se qualifier (2-2/6-5).

Les autres matches ont été moins serrés. Benfica n’a fait qu’une bouchée de l’équipe U19 de Liverpool grâce à ses jeunes (4-1). Gonçalo Ramos s’est notamment offert un doublé. Midtjylland s’est offert l’Étoile Rouge de Belgrade (3-0). Enfin, le Red Bull Salzbourg a fait exploser le champion d’Angleterre de la classe d’âge, Derby County (4-1). Enfin, la Juventus recevra le Real Madrid le mercredi 11 mars. En cas de victoire contre l’Inter Milan, le Stade Rennais affrontera le vainqueur de ce match. De son côté, l’Olympique Lyonnais affrontera le Red Bull Salzbourg en cas de victoire contre l’Atalanta.

Les résultats des huitièmes de finales :

Bayern Munich 2-2 (5-6 aux tirs au but) Dinamo Zagreb

Ajax Amsterdam 0-0 (6-5 aux tirs au but) Atlético de Madrid

Red Bull Salzbourg 4-1 Derby County

Benfica 4-1 Liverpool

Etoile Rouge 0-3 Midtjylland

Les affiches des quarts de finales :

Inter Milan ou Rennes - Juventus ou Real Madrid

Salzbourg - Atalanta ou Olympique Lyonnais

Midtjylland - Ajax Amsterdam

Dinamo Zagreb - Benfica