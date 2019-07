La présentation d’Antoine Griezmann a été riche en enseignements. Le joueur tricolore s’est notamment confié sur sa future intégration dans le vestiaire catalan, alors que son documentaire The Decision n’aurait pas plu à certains cadres barcelonais. Il a également évoqué son départ de l’Atlético de Madrid, alors que Josep Maria Bartomeu, le président blaugrana, en a aussi profité pour régler ses comptes avec le club de la capitale. Pour lui, les Colchoneros n’ont aucune preuve de la signature d’un contrat entre le Barça et le joueur en mars.

Mais surtout, les journalistes et les fans voulaient savoir comment le FC Barcelone s’y est pris pour financer une telle opération. Jusqu’au bout, le champion d’Espagne en titre a tenté de négocier avec l’Atlético de Madrid pour ne pas avoir à payer la clause de 120 millions d’euros. Et une fois que l’état-major blaugrana a compris que les Rojiblancos ne flancheraient pas, ils ont tenté de persuader leurs homologues pour pouvoir payer cette clause en plusieurs échéances. Sans succès.

Le Barça n’a pas dû se mettre en danger pour recruter Griezmann

Le FC Barcelone a donc dû débourser, d’un coup, les 120 millions d’euros correspondant à sa clause libératoire. Josep Maria Bartomeu a expliqué comment son club s’y est pris : « ce n’était pas une opération facile, elle était complexe, nos dirigeants ont parlé avec l’Atlético pour voir si on pouvait régler la clause en plusieurs fois. Ils ont refusé, donc on a donc dû payer la clause. Le Barça a d’abord demandé un prêt de 35 millions d’euros à rembourser en 6 mois ».

« On devait encore toucher de l’argent pour beaucoup de ventes de joueurs, on a donc anticipé les factures à hauteur de 85 millions d’euros pour compléter le total. Ce n’est pas facile de faire ces opérations, ça demande plusieurs jours », a-t-il ajouté, mettant donc fin aux rumeurs qui affirmaient que le club avait demandé un crédit colossal pour s’offrir le Français. Le transfert d’Antoine Griezmann a ainsi été financé par un crédit relativement petit et en avançant l’argent que le Barça doit encore toucher après avoir vendu de nombreux joueurs ces derniers temps. On peut imaginer que dans ces millions que va toucher le Barça, on retrouve des sommes provenant des ventes de Paco Alcacer, André Gomes, Paulinho ou Yerry Mina, entre autres. La question qu’on se pose maintenant est la suivante : le club catalan est-il en mesure de s’offrir Neymar ?

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10