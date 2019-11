Keylor Navas (PSG) : le gardien du Paris SG croyait avoir une journée tranquille, il n’en a rien été. Le club de la capitale a souffert contre Bruges sur sa pelouse et s’il n’a pas encaissé de buts c’est en grande partie grâce à son nouveau gardien. Le Costaricien s’est même fait le luxe de stopper un penalty de Mbaye Diagne, préservant la victoire des siens.

Cesar Azpilicueta (Chelsea) : le latéral droit capitaine de Chelsea a vécu un match très étrange contre l’Ajax Amsterdam. Défensivement au bout du rouleau les Blues ont vite été menés quatre buts à un. Sauf qu’ils ont trouvé le moyen de revenir au score. L’ancien Marseillais a même inscrit le deuxième but des siens et surtout il aurait pu leur donner la victoire si la VAR ne s’en était pas mêlée.

Joachim Andersen (OL) : le Danois de l’Olympique Lyonnais semble enfin s’affirmer en défense centrale. Après des débuts contrastés, on a l’impression qu’il s’est enfin fondu dans la charnière rhodanienne. Intraitable contre Benfica, l’ancien de la Sampdoria de Gênes s’est fait plaisir en ouvrant le score de la tête pour l’équipe de Rudi Garcia.

Gabriel Paulista (Valencia CF) : le défenseur central du Valencia CF a fait un grand match contre le LOSC. S’il ne peut rien contre la vitesse de Victor Osimhen, auteur du premier but de la rencontre, il s’est montré très solide tout au long de la deuxième mi-temps. Avec cinq interceptions et douze duels remportés, il a été le vrai patron des Espagnols.

Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) : mettez le arrière doit, arrière gauche, ailier ou peu importe, il sera exceptionnel en ce début de saison. Contre l’Inter (excusez du peu) il s’est offert un doublé permettant à l’équipe de Lucien Favre de revenir dans le match, puis de le gagner (3-2). Il est, avec les joueurs du Real Madrid, le grand homme de cette quatrième journée de Ligue des Champions. Il est, en outre, le meilleur passeur de cette édition de C1.

Jorginho (Chelsea) : le milieu de terrain de Chelsea est un homme qui a énormément de sang froid. En effet, auteur d’un doublé, il a réussi à marquer les deux penalties qu’il a eu à tirer contre l’Ajax Amsterdam et ce n’est pas une performance simple. Il a aussi effectué deux passes clés et intercepté deux ballons.

Geoffrey Kondogbia (Valencia CF) : le milieu de terrain français du Valencia CF a été un grand artisan de la victoire des siens contre le LOSC (4-1). Il a inscrit un but magnifique et réussi 89,2% de ses passes. Il a aussi remporté cinq duels (sur neuf) et intercepté quatre ballons. Une performance de haute volée.

Son Heung-min (Tottenham) : le Coréen a vécu une semaine particulière. Impliqué dans la terrible blessure d’André Gomes ce week-end, il s’est offert une passe décisive et deux buts lors de la victoire de Tottenham en Serbie contre l’Étoile Rouge de Belgrade (5-0). En plus de tout cela, il a frappé sur le poteau et a célébré ses buts en priant pour André Gomes.

Aleksey Miranchuk (Lokomotiv Moscou) : les frères Miranchuk sont probablement les meilleurs joueurs de la formation moscovite. Si Anton était absent contre la Juventus, que dire d’Aleksey ? Auteur d’un but à l’aller contre les Juventini, il a récidivé ce mercredi soir au retour. Il aurait pu s’offrir un doublé et permettre aux siens de l’emporter, mais ce ne fut pas le cas. Énorme rencontre de l’international russe.

Rodrygo (Real Madrid) : si des gens voulaient encore opposer Rodrygo et Vinicius Junior, ils vont devoir s’arrêter après le match du premier contre Galatasaray ce mercredi. Auteur d’un triplé, il a marqué de toutes les façons possibles (pied gauche, pied droit, tête). Il s’est en plus de cela offert une passe décisive à Benzema, permettant au Français d’égaliser le nombre de buts d’Alfredo Di Stefano.

Karim Benzema (Real Madrid) : le Français était attendu au Bernabéu pour la rencontre face à Galatasaray. En effet, il pouvait égaler le nombre de buts marqué en C1 sous le maillot du Real Madrid d’un certain Alfredo di Stefano. L’ancien Lyonnais a fait mieux puisqu’il l’a dépassé en s’offrant un joli doublé lui permettant de monter sur le podium des joueurs de la Casa Blanca ayant le plus marqué en Ligue des Champions.