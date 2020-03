Les célébrations du Paris SG, imitant celle d’Erling Braut Håland à l’aller, sur la pelouse et dans le vestiaire après la victoire contre le Borussia Dortmund (2-0, 8e de finale retour de Ligue des Champions) ont pu surprendre, tout comme les invectives de Neymar à l’attention du Norvégien via ses réseaux sociaux plus tard dans la soirée. On en sait un peu plus suite à la réaction d’après-match de Presnel Kimpembe.

Interrogé sur la qualité des attaquants adverses, le défenseur central s’est laissé aller à une petite explication de texte. « Ce sont de grands joueurs, maintenant, je vais le dire, ils ont perdu leur humilité, parce qu’après leur victoire chez eux à l’aller, ils ont mis beaucoup de tweets, beaucoup d’instagrams, beaucoup de paroles, beaucoup de ceci, de cela, que ce soit leur directeur sportif, les joueurs, le compte Instagram officiel du club... Voilà », a-t-il expliqué.

« Une petite rage dans un coin de nos têtes »

Le champion du Monde 2018 a ensuite laissé entendre que cela avait pesé, aussi, dans sa motivation et celle de son équipe. « On l’a tous vu. On a gardé ça dans un coin de nos têtes et je pense que ça nous a tous boostés. Ça nous a aussi permis d’avoir cette petite rage dans un coin de nos têtes. Et ce soir (mercredi), ça nous a porté profit », a lâché le pur produit du centre de formation parisien.

Touché dans l’orgueil, porté par leur public incandescent bien qu’absent des tribunes pour cause de huis clos et vexé par les nombreuses critiques jugées trop sévères après la défaite à l’aller, Kimpembe et ses partenaires avaient donc décidé de sortir le grand jeu ce mercredi soir pour mettre les points sur les i. Mission accomplie. Du côté de Dortmund, on risque de ne pas apprécier...