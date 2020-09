La Juventus a un accord pour Edin Dzeko mais ...

Un attaquant indésirable du Barça pour un qui l'est devenu à la Juventus ? Écarté par Andrea Pirlo, nommé récemment entraîneur, Gonzalo Higuain devrait poser ses bagages en Floride pour signer à l'Inter Miami. Et pour le remplacer, les dirigeants bianconeri ont ciblé Luis Suarez, poussé dehors par Ronald Koeman. S'il reste le premier choix, les difficultés administratives poussent la Vieille Dame à prévoir un plan B, qui s’appellerait Edin Dzeko, lui qui a demandé à partir. Selon AS, la Roma et la Juventus auraient un accord pour le transfert du Bosnien mais les Romains attendraient l'arrivée officielle de son remplaçant, le Napolitain Arkadiusz Milik, pour le libérer.

Si les deux clubs ont un accord sur l'indemnité de transfert du Polonais, 25 millions d'euros, c'est le joueur lui-même qui retardait l'officialisation, attendant un appel de la Vieille Dame. De quoi bloquer l'effet domino prévu par sa signature dans la capitale italienne. Et La Gazzetta dello Sport a annoncé qu'Arkadiusz Milik vient de refuser le contrat de 5 ans de l'AS Roma assorti d'un salaire de 5 millions d'euros annuels. Malgré la possibilité d'augmenter considérablement son salaire, l'attaquant polonais n'est pas très partant pour rejoindre les Giallorossi et vient de le faire savoir.