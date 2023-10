Montpellier-Clermont : Mory Diaw sort du silence

Dimanche, juste avant la trêve, lors du match opposant Montpellier à Clermont (4-2), un pétard a explosé juste à côté de Mory Diaw, le portier clermontois. Une scène épouvantable et surtout inutile qui vient ternir l’issue jusque là positive pour le MHSC. Sorti sur civière, le gardien de but a sans doute été sonné. Le match, lui, interrompu. Sur Instragam, Mory Diaw s’est exprimé pour la première fois depuis cet évènement. Il s’est montré rassurant.

«Difficile de trouver les mots au lendemain de ces événements. Après les nombreux messages que j’ai reçus, je tiens surtout à vous rassurer. Je vais bien et les examens réalisés ce matin me permettent de partir en sélection pour défendre les couleurs de mon pays. Je reste extrêmement choqué de l’agression que j’ai subie hier. Je ne fais pas du football pour avoir peur sur un terrain. Je fais ce métier, car jouer au foot est ce que j’aime le plus au monde. Ce genre de comportement n’a pas sa place dans un stade», écrit Mory Diaw. Pour rappel, les deux clubs ont porté plainte. Montpellier s’expose à des sanctions après l’acte stupide d’un homme alcoolisé.