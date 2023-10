Montpellier : le communiqué de soutien pour Mory Diaw

Au lendemain de la rencontre arrêtée entre Montpellier et Clermont, au cours de laquelle Mory Diaw a reçu un pétard sur la tête d’un supporter montpelliérain, le club héraultais a publié un communiqué officiel sur son site ce lundi : «Depuis hier, le club est toujours abasourdi par les évènements de fin de match que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Nous sommes sincèrement soulagés que Mory Diaw n’ait pas été blessé et qu’il puisse honorer sa convocation en sélection»

La suite après cette publicité

De plus, le MHSC a tenu à préciser que des recours juridiques allaient être pris contre ce supporter en question : «Concernant le volet judiciaire et disciplinaire, une plainte a été déposée ce matin au nom du club contre les individus identifiées comme les auteurs des faits et le MHSC a reçu une convocation devant la Commission de Discipline de la LFP pour sa réunion du mercredi», est-il précisé dans la suite de la missive.