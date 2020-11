Sofiane Feghouli double la mise pour l'Algérie face au Zimbabwe (direct commenté) !

59e : Mehdi Abeid est en retard sur son tacle glissé sur Jordan Zemura dans le couloir gauche et concède un coup franc non loin du poteau de corner.

57e : La couverture de Mehdi Tahrat est mis en péril par le pressing de Khama Billiat, mais Raïs M'Bolhi finit par sortir et par se saisir du ballon.

55e : L'énorme occasion de Kadewere !!!

Le Lyonnais est trouvé en profondeur entre les centraux, mais manque ensuite totalement son contrôle et son tir est repoussé par le bout du pied gauche de Raïs M'Bolhi !

53e : Ovidy Karuru charge Brahimi dans le dos et est sanctionné d'une faute.

52e : Bounedjah tire le coup franc à l'entrée de la surface de réparation mais trouve directement le mur !

50e : Abeid s'appuie sur Bounedjah, dos au but aux abords de la surface. Alec Mudimu retient ce dernier avec les bras et commet la faute.

49e : Réda Halaimia déboule à gauche et redresse un centre devant le but pour Feghouli. Teenage Hadebe le devance de justesse et dégage en corner.

48e : c'est encore tiré par Musona, mais sa transmission file en sortie.

47e : Mehdi Abeid crochète Jordan Zemura et offre un nouveau coup franc au Zimbabwe, cette fois à gauche.

46e : Knowledge Musona se charge d'un coup franc depuis la droite, repoussé par la défense algérienne en touche de l'autre côté.

2e Mi-temps

Changement : Talbert Shumba remplace Elvis Chipezeze dans les buts du Zimbabwe.

Les deux équipes reviennent sur la pelouse du stade olympique 5 Juillet 1962 d'Alger.

Mi-temps

Si Khama Billiat (3e) et Tino Kadewere (17e) ont porté le danger les premiers, c'est bien l'Algérie qui a mené les débats. D'abord patiente face à un bloc très solidaire, cette dernière a ensuite accéléré le tempo, et Baghdad Bounedjah a ouvert le score (1-0, 31e). Le Zimbabwe a paru sonné et Sofiane Feghouli, déjà sur le premier but, a marqué à son tour (2-0, 43e) sur un service aux petits oignons de Riyad Mahrez. Le plus dur est fait pour les Fennecs.

45e+2 : Riyad Mahrez trouve une passe au-dessus de la défense pour Bounedjah, qui réussit un contrôle orienté pour s'ouvrir le chemin du but. Chipezeze sort rapidement dans ses pieds et intercepte !

2 minutes de temps additionnel

45e : un nouveau jeu à trois algérien est proche d'aboutir par Brahimi, sans conséquence.

43e : Buuuuuut Sofiane Feghouli ! 2-0

Riyad Mahrez résiste à la pression de Lunga à droite, puis revient pied gauche et délivre un centre parfait dans l'axe où Feghouli se jette pour claquer une tête plongeante imparable !!!

42e : Bounedjah dévie dos au but de la tête pour Brahimi à gauche, Tendayi Darikwa coupe la trajectoire de passe.

40e : Beau duel entre Jordan Zemura et Réda Halaimia dans le couloir droit. C'est l'Algérien qui s'en sort le mieux, tout en toucher, avec un sombrero pour éliminer son vis-à-vis.

38e : Mehdi Tahrat manque une relance à gauche, mais Tendayi Darikwa n'en profite pas.

36e : Ramy Bensebaini déboule côté gauche sur une passe en profondeur de Sofiane Feghouli et obtient la touche.

35e : Bounedjah dévisse complétement un tir depuis l'entrée de la surface de réparation.

33e : Bounedjah est ensuite proche de reprendre du bout du pied un ballon au second poteau sur un coup franc tiré côté gauche.

31e : BUUUT de Bounedjah !

Sofiane Feghouli accélère à droite et frappe au but ! Chipezeze va au sol et boxe devant lui où Baghdad Bounedjah vient conclure en renard des surfaces !!

30e : Bounedjah, en déséquilibre, alerte Chipezeze avec un tir plein axe après une merveille de passe de Mahrez depuis la droite.

29e : Baghdad Bounedjah va se présenter face au portier... mais Mudimu, derrière lui, lui subtilise le ballon du bout du pied !

29e : Tino Kadewere protège son ballon de la charge d'Abeid et obtient un coup franc dans son camp qui va permettre aux Warriors de souffler et de ressortir sereinement.

27e : Yacine Brahimi cherche une nouvelle combinaison avec Mahrez pour pénétrer dans la surface adverse, mais tombe encore une fois sur un mur.

25e : Yacine Brahimi se charge du coup de pied arrêté mais trouve directement le mur.

23e : Mehdi Abeid se retourne dans le cœur du jeu et progresse plein axe, mais il se fait sévèrement attraper par un tacle glissé de Alec Mudimu. Jaune et coup franc très bien placé à venir...

21e : Yacine Brahimi sollicite le une-deux avec Ramy Bensebaini à gauche, mais ce dernier appuie trop sa remise. Tendayi Darikwa était de tout façon sur ses traces.

19e : Tino Kadewere est cherché en profondeur et tente une déviation dos au but de la tête pour Knowledge Musona. Aïssa Mandi anticipe et récupère la possession du ballon.

Tino Kadewere manque le cadre !

17e : Knowledge Musona tire un nouveau coup franc depuis la gauche, et touche Tino Kadewere, seul plein axe. Le joueur de l'OL ne cadre pas et place son ballon au-dessus du but alors que Raïs M'Bolhi semblait battu !!!

16e : Riyad Mahrez, couloir droit, rentre à nouveau pied gauche à 40m des buts et renverse sur Ramy Bensebaini à l'opposé. Sa transmission est trop appuyée et file en sortie.

15e : Mehdi Tahrat s'agace après un nouveau pressing trop engagé de Kadewere sur sa relance.

13e : Chipezeze reste au sol quelques instants après un contact aérien avec Baghdad Bounedjah, sur un piqué depuis la droite de Mahrez.

12e : Yacine Brahimi, plein axe, aère le jeu sur Riyad Mahrez qui fait mine de rentre pied gauche, avant de servir en profondeur Feghouli qui se heurte à la sortie de Chipezeze !

11e : Réda Halaimia trouve dans l'intervalle à droite Ismaël Bennacer, qui n'ajuste pas ensuite sa passe en retrait pour...personne.

10e : Khama Billiat rend la monnaie de sa pièce à droite à Ramy Bensebaini qui tombe facilement.

9e : Feghouli charge Jordan Zemura dans son dos et est sanctionné d'une faute.

8e : un centre de Feghouli depuis la droite maintenant arrive directement dans les gants de Chipezeze.

7e : Sofiane Feghouli décoche un tir aux abords de la surface qui file en sortie sans inquiéter Elvis Chipezeze.

6e : Tino Kedewere rôde dans le dos de Mehdi Tahrat et gratte un ballon dans le camp adverse, mais il est ecnore une fois trop seul et se fait reprendre.

5e : une passe croisée de Yacine Brahimi côté gauche n'arrive pas et Elvis Chipezeze va pouvoir dégager les Warriors.

4e : le champion d'Afrique en titre confisque le ballon désormais et le fait naviguer d'un côté à l'autre.

3e : Knowledge Musona botte un coup franc excentré sur la gauche vers l'entrée de la surface de réparation. Khama Billiat hérite ensuite du cuir dans la surface et frappe vite au but en angle fermé, Raïs M'Bolhi repousse du pied en corner !

2e : Tino Kadewere est recherché dans la surface algérienne, mais manque de soutien et perd le bénéfice du cuir.

1e : Mehdi Tahrat subit une faute dans les airs et récupère tout de suite le ballon pour les Fennecs.

Coup d'envoi !

Les Warriors se réunissent en cercle, avant le coup d'envoi.

20h12 : Kassaman, adopté comme hymne national par l’Algérie peu après l'indépendance, résonne à son tour dans l’enceinte vide du Stade du 5-Juillet-1962.

20h10 : Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe, l’hymne du Zimbabwe depuis 1994, est joué.

20h08 : L'échauffement est terminé, Djamel Eddine Benlamri (touché à la cheville) et les remplaçants se placent sur le banc, masque sur le nez. Et Les deux formations alignées au coup d'envoi pénètrent finalement sur la pelouse du stade olympique 5 Juillet 1962, bien évidemment vide, après plusieurs minutes d'attente. Le coup d'envoi était prévu pour 20h.

Avant-match

L'échauffement des Fennecs

La Zambie se replace

Plus tôt dans la journée, la Zambie a disposé du Botswana (2-1) et revient donc à un petit point du Zimbabwe avec trois unités en trois matches. Le Botswana est bon dernier avec un unique point décroché face au Zimbabwe.

C'est l'heure de la reconnaissance terrain !

Le onze de l'Algérie

M'Bolhi - Hamailia, Mandi, Tahrat, Bensebaini - Abeid, Bennacer, Feghouli - Mahrez, Bounedjah, Brahimi.

Système mouvant pour le Zimbabwe

Selon le positionnement d'Alec Mudimu, les Warriors pourraient évoluer soit en 5-4-1, soit en 4-2-3-1, ce dernier pouvant jouer au milieu comme en défense centrale. Nakamba est lui devant la défense, alors que la triplette Karuru, Musona, Billiat se portera vers l'avant derrière le héros du derby Tino Kadewere.

Le onze du Zimbabwe

Chipezeze - Darikwa, Lunga, Hadebe, Mudimu, Zemura - Nakamba, Karuru, Musona, Billiat - Kadewere.

Team News



FIRST XI vs Algeria



1 Elvis Chipezeze

2 Tendayi Darikwa

5 Divine Lunga

15 Teenage Hadebe

6 Alec Mudimu

3 Jordan Zemura

18 Marvelous Nakamba

10 Ovidy Karuru

17 Knowledge Musona

11 Khama Billiat

14 Tinotenda Kadewere



KICK OFF 8 PM (9 PM CAT)

2022AFCONQUALIFIER pic.twitter.com/cZWhd1WiW3 — Zimbabwe Football Association (ZIFA) (@online_zifa) November 12, 2020

Djamel Belmadi pique Youcef Atal

A l’occasion d’une conférence de presse, le sélectionneur des Fennecs a clairement invité le joueur de l’OGC Nice à adopter un comportement plus en phase avec le monde professionnel.

Djamel Belmadi met sérieusement en garde Youcef Atal https://t.co/hsuaBZD1Ne — Foot Mercato (@footmercato) November 12, 2020

Djamel Eddine Benlamri forfait

Le défenseur de l'OL touché à une cheville s'est entraîné seul ces derniers jours et ne pourra donc pas participer à la rencontre de ce soir. Il est malgré tout dans le groupe et pourrait réintégrer le onze pour le retour à Harare prévu lundi prochain.

Le point sur les groupes avant la 3e journée

Après deux journées, l'Algérie est en tête du groupe H avec deux succès. Le Zimbabwe est pour sa part deuxième (une victoire, un nul) et peut passer leader du groupe ce soir en s'imposant face aux Fennecs.

Here are the #TotalAFCONQ2022 standings ahead of Matchday 3 👇



Who'll secure a spot in the tournament? 🤔 pic.twitter.com/0Y9zhPk2nm — CAF (@CAF_Online) November 10, 2020

Les Fennecs avec leur nouvelle tunique

Le maillot de la sélection algérienne pour la saison 2020/2021 a été dévoilé par Adidas et la FAF cet après-midi et sera porté dès ce soir par les joueurs.

Les Fennecs are Ready ⭐⭐



Introducing the new official @lesverts Home Jersey for the 2020/21 season.



Available at DZ Fan Store - https://t.co/GxcNgPK89K, as well as selected adidas stores and retailers from 15th Dec. #ReadyForSport

#LesFennecs #TeamDZ #adidasFootball pic.twitter.com/3uPdbAQO0F — Les Verts d'Algérie (@LesVerts) November 12, 2020

Bienvenue au stade olympique du 5 Juillet 1962

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté de la rencontre opposant l'Algérie au Zimbabwe, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN. Le coup d'envoi est prévu à 20 heures, heure française.