EdF : Didier Deschamps confirme pour Mike Maignan

Jeudi dernier, Didier Deschamps a dévoilé sa première liste des Bleus après la Coupe du Monde, pour les matches face aux Pays-Bas (24 mars), puis trois jours plus tard en Irlande (27 mars). Avec, forcément, des nouveaux noms après les départs en retraite de Raphaël Varane, Karim Benzema, mais surtout des deux gardiens Hugo Lloris et Steve Mandanda. Dans les buts, Brice Samba, Alphonse Areola et Mike Maignan ont été appelés et Didier Deschamps a confirmé pour la place de nouveau numéro 1 des Bleus.

«Avec l’arrêt de carrière d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda, il va avoir une responsabilité plus importante. Il a une expérience internationale en équipe de France réduite, car il avait Hugo Lloris qui a pris beaucoup de place. À lui de prendre le relai et de rester comme il est, dans l’exigence qu’il a envers lui-même», a expliqué le sélectionneur des Bleus, au micro de Téléfoot.

