EdF : Didier Deschamps tenté par William Saliba

Parmi les meilleurs défenseurs de Premier League, William Saliba (23 ans) a réalisé une saison de haut vol avec Arsenal. Vif dans ses interceptions, rapide en couverture et très propre dans ses relances, le Français a impressionné par ses aptitudes avec le deuxième du championnat anglais. Désormais régulièrement appelé en Bleus, William Saliba a gagné du temps de jeu lors des deux derniers rassemblements et durant cette préparation pour l’Euro. Peut-il devenir titulaire dans cette équipe ? C’est l’hypothèse qu’avance RMC Sport. Selon eux, le staff envisage de lui donner sa chance comme titulaire lors de la compétition, voire dès le premier match contre l’Autriche lundi.

En concurrence avec Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, la charnière centrale depuis la Coupe du monde 2022, le Gunner a montré que Didier Deschamps pouvait compter sur lui lors de ses dernières apparitions. Lors des trois derniers matchs des Bleus, William Saliba (15 sélections) en a joué deux comme titulaire (contre le Chili et le Canada) et a été plutôt performant, dissipant les doutes qui pesaient sur lui lors de ses premiers matchs avec l’équipe de France. Va-t-il bousculer la hiérarchie durant l’Euro ? Réponse mardi contre l’Autriche.