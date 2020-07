Serie A : l'Inter Milan ne se reprend pas face à l'Hellas Vérone

Dans le cadre de la 31ème journée de Serie A, l'Inter Milan se déplaçait au stade Marc'Antonio Bentegodi pour y affronter l'Hellas Vérone. Battus dimanche dernier par Bologne (2-1), les hommes d'Antonio Conte ont été éjectés du podium par l'Atalanta. Conscient des carences de son équipe, Conte effectuait un choix fort en laissant sur le banc au coup d'envoi Lautaro Martinez. Mais la rencontre démarrait bien mal pour l'Inter avec l'ouverture du score précoce de l'Hellas Vérone. Décalé sur la gauche par Dimarco, Lazovic déposait Skriniar et ajustait de près Handanovic (1-0, 2e). Au retour des vestiaires, l'Inter recollait au score grâce à Candreva qui profitait d'une frappe de Lukaku renvoyée par la transversale pour catapulter le cuir au fond des filets (1-1, 49e).

La suite après cette publicité

Six minutes plus tard, l'Inter prenait l'avantage suite à un but contre son camp de Dimarco (2-1, 55e). Mais en fin de match, les Nerazzurri s'écroulaient et Veloso, d'un superbe plat du pied, remettait les deux formations à égalité (2-2, 86e). Avec ce huitième résultat nul, l'Inter restait toujours hors du podium de Serie A. Dans l'autre match de la soirée, l'Udinese ne faisait qu'une bouchée de la SPAL (3-0) grâce à des réalisations de De Paul (18e), Okaka (35e) et Lasagna (81e).

Retrouvez le classement de la Serie A ici.