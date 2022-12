France - Pologne : encore un gros carton d'audience !

La suite après cette publicité

Ce huitième de finale de Coupe du monde au Qatar, remporté 3-1 par les Bleus contre la Pologne, aura réussi à attirer pas moins de 14,32 millions de téléspectateurs, sur TF1, pour une part d'audience de 68,9 %.

L'Équipe rapporte que cette rencontre, est pour le moment la plus forte audience de la télévision française cette année. En attendant la suite du parcours de l'équipe de France et d'autres cartons. Le quart de finale entre la France et l'Angleterre ce samedi à 20h, sera diffusé sur TF1 et BeIN SPORTS, qui ne communique jamais ses audiences.