C4, barrages : l’OGC Nice chute face au Maccabi Tel Aviv

Soirée européenne avec le match de barrage aller de Ligue Europa Conference entre le Maccabi Tel Aviv et l'OGC Nice. Vainqueurs de Zira, en Azerbaïdjan, et du club grec de l'Aris, les Israéliens disputent déjà leur cinquième match européen de la saison avec deux succès lors des quatre précédents. De son côté, le Gym, auteur de deux nuls en Ligue 1, débutait sa campagne. Au Bloomfield Stadium de la capitale israélienne, les hommes de Lucien Favre se présentaient en 4-2-3-1 avec Ramsey au soutien de Delort. En face, Patrick Van Leeuwen optait pour un 3-5-2 où Jovanovic et Zahavi formaient le duo d'attaque.

Dominateur dans le premier acte, à l'image du poteau trouvé par Delort et des multiples occasions stoppées par Peretz, solide dans son but, l'OGC Nice était pourtant tenu en échec à la pause. Toujours aussi intéressant dans le jeu, le Gym butait malgré tout sur la défense telavivienne et allait finalement craquer à l'entrée du dernier quart d'heure. Profitant d'un long ballon de Saborit, prolongé de la tête par Jovanovic, Perica trompait Schmeichel d'un lob du pied droit (1-0, 74e). Trop imprécis devant le but, le Gym ne parvenait pas à faire son retour et chutait d'une courte tête. Avec ce résultat, le Maccabi Tel Aviv prend une légère option sur la qualification avant le match retour, prévu la semaine prochaine à l’Allianz Riviera.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Maccabi Tel Aviv

יאללה מכבי מלחמה🟡 pic.twitter.com/1piQKDyFdC — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) August 18, 2022

Le XI de l'OGC Nice