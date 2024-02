PSG : Achraf Hakimi a pris sa décision pour son avenir

Une bromance. Dès son arrivée au Paris Saint-Germain pour 65 millions d’euros en 2021, Achraf Hakimi s’est tout de suite bien entendu avec Kylian Mbappé. Une amitié qui a dépassé le simple cadre du football. Les deux footballeurs qui ont le même âge, à savoir 25 ans, passent leur temps libre ensemble. C’était encore le cas cette semaine puisqu’ils se sont envolés pour une escapade de quelques jours à Barcelone. Le Marocain, qui a toujours pu compter sur le soutien de KM7 même pendant ses coups durs (son affaire d’agression sexuelle, sa séparation avec sa compagne, ndlr), apprécie le Français et plus largement sa famille. D’ailleurs, la mère et agent de Mbappé, Fayza Lamari, a tenté de récupérer Hakimi au sein de son cabinet de conseil.

Hakimi n’envisage pas de départ dans l’immédiat

Ce qui avait fait bondir le représentant du Lion de l’Atlas, Alejandro Camaño. Interrogé par AS en juin dernier, il avait mis les choses au clair. « Nous sommes surpris que le seul et unique fait d’être la mère d’un joueur important puisse interférer dans le marché. Achraf fait partie de la famille Footfeel, il est convaincu du projet depuis de nombreuses années et il a une relation personnelle avec Kylian que nous respectons, et nous l’aimons bien pour cela. Mais le fait que l’environnement de Mbappé […] laisse filtrer qu’Achraf peut faire partie de son agence est inhabituel en raison de son manque d’expérience sur le marché.» Loin de toutes ces histoires à présent, le footballeur né en 98 peut se concentrer sur le terrain.

Mais son avenir fait couler de l’encre plus que jamais ces derniers jours. Depuis l’annonce du départ de KM7 en fin de saison, beaucoup se questionnent sur l’avenir de son coéquipier et ami, Hakimi. AS a fait le point sur le sujet ce vendredi. Le média ibérique explique que le latéral a l’intention d’aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il n’envisage donc pas un départ avant 2026, lui qui n’a jamais demandé à partir comme cela a été annoncé par certains médias. Malgré tout, AS précise qu’il a eu des doutes l’été dernier quand il ne savait pas vraiment où le club allait, entre les départs de Messi et Neymar et le conflit avec KM7. Mais l’arrivée de Luis Enrique a rassuré le joueur, sur lequel Paris compte plus que jamais.

Prêt à retrouver son ami Mbappé à Madrid ?

Les pensionnaires du Parc des Princes espèrent le conserver au-delà de 2026. En effet, le média ibérique indique que les Parisiens ont déjà informé l’agent du Marocain qu’ils ont l’intention de discuter prochainement d’un nouveau contrat. Pour le moment, les échanges entre les deux parties sur le sujet n’ont pas débuté. Mais le PSG devra vite passer à l’action puisque l’ancien joueur de l’Inter Milan a déjà de prestigieux prétendants à ses trousses. Le premier est Manchester City. Les Anglais apprécient beaucoup le profil du joueur francilien. Ils avaient déjà tâté le terrain l’été dernier quand Kyle Walker était sur le départ. Un retour de flamme n’est pas à exclure.

L’autre club qui est intéressé est le Real Madrid. Une écurie qu’Achraf connaît très bien puisqu’il a passé de nombreuses années là-bas. Les Merengues suivent attentivement son cas, eux qui doivent préparer l’avenir puisque les contrats de Lucas Vazquez et Dani Carvajal s’achèvent respectivement en 2024 et 2025. Un retour du Marocain au sein de la Casa Blanca n’est pas exclu. D’autant que son ami Mbappé y sera aussi. AS ajoute que d’autres clubs ont un œil sur lui mais qu’ils auront du mal à s’aligner pour payer un gros salaire au joueur. Actuellement, il touche plus de 12 millions d’euros par an à Paris. Après KM7, le club français va devoir régler prochainement le dossier Hakimi.