Le représentant d’Achraf Hakimi ouvre la porte à un départ du PSG

La suite après cette publicité

«Achraf est un joueur du PSG où il a encore un contrat de trois ans. Aimerait-il retourner à Milan ? Il ne s’agit pas de ce qu’il aimerait, la réalité est qu’il est leur joueur. Il aime l’Inter, il était heureux à Milan mais c’est la réalité aujourd’hui». Voilà ce que déclarait Alejandro Camaño, l’agent d’Achraf Hakimi, récemment interrogé sur l’avenir de l’international marocain (62 sélections, 8 buts). Une mise au point n’empêchant pas les rumeurs de proliférer ces derniers jours. Outre les Nerazzurri, un éventuel retour au Real Madrid à partir de 2024 a ainsi été évoqué.

Le clan Hakimi met sous pression le PSG !

Relancé sur l’avenir de son protégé dans une longue interview accordée au quotidien AS, Alejandro Camaño a malgré tout assuré que la piste madrilène n’était pas d’actualité. «Achraf a quitté Madrid depuis cinq ans, Madrid est toujours sa maison mais aujourd’hui nous devons être amoureux du projet qui le paie, et c’est le PSG. Si Madrid veut Achraf, logiquement nous l’écouterons, si vous lui demandez, vous verrez qu’il est fan de Madrid, mais notre projet maintenant c’est le PSG. Si le PSG est intéressé par le futur ou si les deux parties veulent changer le cours de la situation… alors nous nous assiérons et nous travaillerons dessus. Nous faisons partie de la profession et nous devons accepter les défis. Parfois, les choses tournent mal et il faut changer de cap, mais aujourd’hui, ce serait une erreur de penser à Madrid».

À lire

PSG : la sortie cash de l’agent d’Achraf Hakimi

Pour autant, le représentant du Marocain s’est montré bien moins ferme quant à l’avenir de celui qui a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues la saison dernière. «Achraf veut être heureux dans un projet sportif d’avenir, il a 24 ans et est allé au PSG avec beaucoup d’enthousiasme, il y avait d’autres équipes derrière lui et nous avons misé sur le PSG. Le projet était d’atteindre des étapes plus importantes de la Ligue des champions, elles n’ont pas été atteintes et le projet est déstabilisé. Le directeur sportif, Luis Campos, a tout mon respect et toute ma confiance dans le prochain projet, nous pensons qu’ils vont le réhabiliter, et à partir de là nous verrons quel sera l’avenir d’Achraf».

La suite après cette publicité

Manchester City souhaite en profiter !

Et d’ajouter : «il lui reste trois ans de contrat et nous voulons qu’il ait l’esprit tranquille. Que peut-il se passer ? Je ne sais pas, à un moment donné, nous devrons nous asseoir avec le PSG et repenser la situation, mais nous voyons ce que fait le club… pour le moment, il n’a pas d’entraîneur. Ce n’est pas le climat pour avoir l’esprit tranquille. Quand le PSG aura un entraîneur et qu’il communiquera sur son projet, nous verrons. C’est l’un des meilleurs clubs du monde. Nous attendons que cela se stabilise et nous verrons». Une sortie inquiétante pour les hautes sphères parisiennes, qui plus est à l’heure où un nouveau prétendant de taille semble déterminé à l’idée d’enrôler le numéro 2 parisien.

Selon les dernières informations de Marca, Manchester City aurait ainsi jeté son dévolu sur le natif de Madrid. Avec les inconnues concernant l’avenir d’llkay Gündogan, Bernardo Silva et surtout Kyle Walker, sur le point de faire ses valises pour le Bayern Munich, Pep Guardiola souhaiterait profiter du contexte instable actuellement vécu par les champions de France en titre. Si la situation contractuelle d’Hakimi, lié au PSG jusqu’en 2026, représente forcément un frein pour la direction mancunienne, la réussite sportive des Skyblues la saison passée (triplé Premier League, Ligue des Champions, FA Cup) reste malgré tout un argument de taille à l’heure d’éventuelles négociations entre les différentes parties…