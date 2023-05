Mercato PSG : Achraf Hakimi veut retourner au Real Madrid avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le Kylian Saint-Germain. Il y a quelques semaines, KM7 avait poussé un coup de gueule suite à un spot publicitaire du club de la capitale le mettant largement en avant. Bien qu’il soit au centre du projet du Paris Saint-Germain, le nouveau capitaine de l’équipe de France ne veut pas être le centre de l’attention. Il l’est déjà suffisamment dans les médias. Dimanche soir, il était attendu sur le tapis rouge des Trophées UNFP. Sacré meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, KM7 a lâché une information importante concernant son avenir.

Encore et toujours annoncé au Real Madrid, l’attaquant de 24 ans a assuré qu’il serait à Paris l’année prochaine. Rien n’est sûr concernant la suivante. En effet, Kylian Mbappé n’aurait pas l’intention d’activer sa clause pour prolonger automatiquement son contrat jusqu’en 2025. Il pourrait donc être libre l’année prochaine. Une aubaine pour les Merengues, qui ne le recruteront que s’il arrive libre. Et les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu peuvent visiblement compter sur un allié inattendu en la personne d’Achraf Hakimi.

Hakimi vise Madrid avec Mbappé

Hier, Mundo Deportivo a annoncé que le Marocain veut quitter le PSG. Arrivé en 2021 contre 60 M€, le latéral droit ne se sentirait plus très bien dans la capitale aussi bien sur les terrains qu’en dehors, lui qui a eu notamment des soucis judiciaires (il est accusé d’agression sexuelle, ndlr). Ce mercredi, MD révèle d’ailleurs que le Lion de l’Atlas a déjà un plan concernant son avenir. En effet, il souhaite retourner en Espagne au Real Madrid. Un club où il a été formé et où il s’est révélé avec le Castilla puis l’équipe première. Et il compte le faire avec Kylian Mbappé.

MD explique que l’arrière-droit a pour objectif de retourner à Madrid avec KM7. Un joueur avec lequel il s’est lié d’amitié et avec lequel il veut continuer à jouer. Conscient qu’il sera difficile de s’en aller cet été, notamment avec son imposant salaire, Achraf veut rentrer chez lui avec Mbappé dans ses valises. La publication ibérique ajoute que les deux Parisiens préparent le terrain pour s’en aller en 2024. C’est ce qu’ont expliqué certaines sources proches du Marocain. Un atout de taille donc pour les Merengues, qui pourraient faire coup double. Mais on le sait, le Real Madrid ne souhaite pas donner d’argent au PSG. Le contrat d’Achraf termine en 2026 et on imagine mal Paris le laisser filer.