Real Madrid : Florentino Pérez veut forcer Kylian Mbappé à signer une drôle de clause

Pas un jour ne passe sans que les médias espagnols, et plus particulièrement madrilènes, ne dévoilent de nouvelles informations sur le feuilleton Kylian Mbappé. De façon générale, elles vont toutes dans le même sens : c’est en 2024 que les Merengues ont le plus de chances d’enrôler la star du PSG, qui ne devrait, pour l’instant, pas utiliser cette option à une année supplémentaire dans son contrat.

Une arrivée libre en 2024 reste pour l’instant le scénario le plus probable, dans le cas où le Bondynois venait à rejoindre Madrid. Certains médias pensent tout de même que Florentino Pérez tentera sa chance cet été, mais l’obligation de négocier avec le PSG et les grosses sommes qui vont déjà être dépensées sur des joueurs comme Jude Bellingham ou un attaquant de pointe qui risque d’être Harry Kane.

Le Real Madrid veut éviter un nouvel été 2022

Mais comme l’explique le journaliste espagnol Tomas Gonzalez, qui travaille notamment pour El Debate, les Madrilènes ne veulent pas reproduire les erreurs du passé. Cette fois, la direction menée par Florentino Pérez, qui serait au courant des regrets de Mbappé, va poser une grosse condition au Français s’il veut venir. Il devra, dès janvier 2024, signer un pré-contrat. Histoire de s’assurer qu’il ne change pas d’avis dans les derniers mois de son contrat avec Paris.

Et ce n’est pas tout. Il rajoute que les Madrilènes veulent inclure une clause qui sanctionnerait Mbappé en cas de retournement de situation. C’est à dire que s’il venait à donner son accord aux Madrilènes en janvier et qu’il changeait d’avis par la suite, il devrait en payer les conséquences. Avec, sûrement, une énorme somme à régler aux Merengues. De quoi se protéger et éviter un été 2022 qui a traumatisé tout le monde du côté de la capitale espagnole…