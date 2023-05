PSG, Real Madrid : Kylian Mbappé a été trahi par ses proches !

La suite après cette publicité

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? La tendance reste pour l’instant à une saison supplémentaire du côté de Paris. Sous contrat jusqu’en 2024 - avec une année en option qu’il peut activer - le Bondynois devrait rester au Paris Saint-Germain si la tendance ne change pas. Du côté de Madrid, on semble d’ailleurs déjà avoir accepté que c’est en 2024 que Pérez aura une nouvelle opportunité sérieuse d’attirer la star des Bleus.

Ce qui n’empêche pas le Real Madrid, et surtout les médias qui suivent son actualité, de fantasmer sur un retournement de situation et une arrivée dès cet été. Mais cette fois, si Mbappé veut signer lors du prochain marché estival, c’est lui qui devra faire le premier pas et convaincre l’état-major parisien d’accepter une offre madrilène. Dans le même temps, Defensa Central révèle de nouvelles informations sur ce dossier.

Des proches de Mbappé ont parlé à Pérez

On apprend ainsi que Florentino Pérez a récemment reçu de précieuses informations confidentielles sur Mbappé. Ce dernier regretterait d’avoir prolongé avec le Paris Saint-Germain et estimerait avoir fait une grosse erreur l’été passé. Le président du Real Madrid a ainsi reçu des informations allant dans ce sens de la part de 3 sources plutôt fiables : un agent particulièrement prestigieux (dont le nom n’est pas cité), un joueur du Real Madrid proche de Mbappé (le nom n’est également pas révélé) ainsi qu’un membre de l’entourage rapproché du joueur parisien.

Mbappé aurait donc été, en quelque sorte, trahi par ses proches qui ont vendu la mèche au patron du Real Madrid. Des informations qui vont logiquement faire beaucoup parler du côté de Madrid, mais qui, pour l’instant, ne devraient pas remettre en cause l’avenir du Français au Parc des Princes…