PSG, LdC : la sortie déconcertante de Luis Enrique avant le choc contre l’Atlético de Madrid

Ce mercredi, le PSG joue sûrement son avenir européen en Ligue des Champions. Auteurs d’un début de saison compliqué sur la scène européenne avec seulement une victoire en trois rencontres de C1, les Parisiens peinent à convaincre et leur calendrier compliqué à venir pourrait leur jouer des tours à l’avenir. Pour éviter tout tracas à venir, les pensionnaires du Parc des Princes seraient inspirés de l’emporter ce mercredi face à l’Atlético de Madrid face à leur public. Une rencontre qui s’annonce difficile face à des Colchoneros capables de poser problème à n’importe quelle équipe en Europe.

La suite après cette publicité

Restant sur un nul frustrant face au PSV Eindhoven à Paris il y a deux semaines (1-1), les coéquipiers d’Achraf Hakimi n’ont plus le droit à l’erreur après une simple victoire aux forceps contre Gérone (1-0) et une défaite cuisante sur la pelouse d’Arsenal (2-0). Face à l’Atlético de Madrid, qu’ils affronteront pour la première fois de leur histoire sur la scène européenne, les Parisiens devront également dissiper des doutes persistants sur leur jeu. Parfois pointé du doigt, Luis Enrique est également accusé de ne pas pouvoir corriger l’inefficacité de son équipe en Ligue des Champions. Même si le champion de France en titre se procure énormément d’opportunités, ce dernier peine à concrétiser toutes ses occasions.

Le match contre l’Atlético de Madrid n’est pas décisif pour le PSG selon Luis Enrique

Un défaut récurrent qui pousse certains à croire que le PSG aurait deux visages : l’un en Ligue 1, l’autre en Ligue des Champions. Pour autant, Luis Enrique a farouchement démenti cette hypothèse, expliquant qu’il était pleinement satisfait des prestations de son équipe en Europe : «je pense qu’on a le même visage et les mêmes idées qu’en championnat. Les compétitions sont différentes et la LDC est meilleure. Si je fais référence aux facettes de jeu de mon équipe, je suis satisfait. Nous sommes l’une des meilleures équipes statistiquement en attaque et en défense. Je signerais pour répéter les statistiques contre Gérone et le PSG. Il faudra juste changer le résultat car la victoire était méritée. (…) Allons-nous marquer plus de buts ? C’est un autre contexte. Nous travaillons chaque semaine pour améliorer notre efficacité mais en tant qu’entraîneur, je veux les mêmes statistiques que face au PSV ou Gérone. On ne peut pas dire : on va acheter un joueur qui marque tant de buts, on fait avec notre équipe et les joueurs qui sont le mieux placés pour conclure une action.»

La suite après cette publicité

Et même si Luis Enrique veut la même maîtrise que lors des précédents matches européens, il faudra désormais gagner pour ne pas hypothéquer toutes ses chances de voir l’aventure se poursuivre en C1. Pour ce faire, il faudra gagner face à l’Atlético de Madrid ce mercredi, surtout avec un calendrier peu clément par la suite avec des rencontres face au Bayern Munich et Manchester City. Pour autant, Luis Enrique ne l’entend pas vraiment de cette manière : l’entraîneur ibérique affirme que la rencontre face aux Matelassiers ne sera pas décisive. «Le sentiment est presque le même. Il y a de l’optimisme et une confiance avant de faire face à ce match. On veut repartir clairement avec les trois points. Le match de demain ? Ce n’est pas décisif. N’importe quelle des deux équipes qui perd demain, et qui gagnera les quatre autres matches se qualifiera sans souci. Vous n’êtes pas d’accord ? Demain, si le PSG ou l’Atlético perd, elle se qualifiera dans les 24 facilement si elle gagne les 4 autres matches à venir. Donc non, ce n’est pas un match décisif. C’est important pour nous et pour eux, c’est clair. Mais si on regarde le calendrier, le nôtre est plus difficile, mais qui sait ce qui va se passer dans le football ? Pour le match de demain, tout le monde est prêt.» Reste désormais à le constater ce mercredi au Parc des Princes.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Un 1er but de Barcola face à l’Atlético vous rapporte jusqu’à 477€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG-ATLETICO sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.