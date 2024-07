Droits TV : feu vert pour DAZN, stand-by pour beIN Sports

Quand il n’y en a plus, il y en a encore ! On croyait le deal entériné après des mois d’atermoiement et pourtant, le dernier conseil d’administration de la LFP n’a pas permis de régler définitivement l’acquisition des droits TV pour la période 2024-2029. Pour DAZN, c’est validé, avec l’obtention de 8 matches sur 9, pour un montant moyen de 400 M€ par saison (les montants peuvent être différents d’une saison sur l’autre). L’Equipe ajoute qu’une clause de sortie a été négociée au bout de deux ans, si le seuil de 1,5 million d’abonnés n’est pas atteint.

Par contre, pour beIN Sports, l’acquisition du dernier match (soit l’affiche, soit le deuxième meilleur choix, une semaine sur deux) n’est pas encore scellée. La faute au montage proposé par le diffuseur qatari, qui propose 100 M€ sous la forme de 80 % en droits TV et 20 % en sponsoring. Mais la LFP n’a pas le droit de vendre des sponsors aux clubs, ce qui pose donc problème. De même, beIN Sports a demandé une clause de sortie activable après 3 ans, sans prendre en compte le cas DAZN.