PSG : Yoram Zague va signer à Copenhague

Il avait fait forte impression en fin d’exercice 2024-25 en prenant part à quelques rencontres de son club formateur. Mais cette saison, Yoram Zague (19 ans) n’a disputé que quatre rencontres de Ligue 1 et a pris part à deux matches de Coupe de France. Et cet été, le latéral parisien est absent du groupe retenu pour la Coupe du monde des clubs (15 juin – 13 juillet) et se dirige vers un départ du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Parisien, le titi Parisien de 19 ans est proche de s’engager avec le FC Copenhague, en prêt avec option d’achat. Les différentes parties ont trouvé un accord de principe pour qu’il rejoigne le club danois dans les prochains jours, lui qui est sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG. Un bon point de chute, alors que Copenhague est qualifié pour le 2e tour de Ligue des Champions.