PSG : un nouveau projet à un milliard d’euros !

Le Paris Saint-Germain joue sur tous les tableaux. Le 3 janvier prochain est synonyme de deadline pour le club de la capitale, dans le cadre de la constitution de son dossier de candidature pour l’achat du Stade de France. Mais dans le même temps, le PSG s’active pour rénover le Parc des Princes comme l’explique L’Équipe. Si l’antre des Parisiens appartient à la Ville de Paris, et non pas au club, le Paris Saint-Germain est pourtant au four et au moulin pour tenter de réaliser un projet de grande envergure. L’objectif est simple, du moins sur le papier : augmenter la capacité du stade (de 47 000 places environ à 60 000), rajouter un toit ainsi qu’une pelouse rétractable.

À l’instar du Real Madrid et de son stade Santiago-Bernabeu, plus bling-bling que jamais, le PSG souhaite moderniser le sien, à l’aide des cabinets d’architectes Pierre Ferret et Populous. Mais de tels travaux pourraient faire grimper l’addition jusqu’au milliard d’euros. Un projet ambitieux que souhaite diriger le club parisien, alors que les relations avec la Ville sont toujours aussi froides. Malgré tout, cette dernière serait prête, toujours selon L’Équipe, à accorder un bail de très longue durée (99 ans) au Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais caché son ambition de s’approprier le Parc des Princes, lui qui entretient encore une relation délicate avec Anne Hidalgo, et nul doute qu’il tentera jusqu’au bout d’acquérir le stade. «Quelle est la valeur du stade sans le PSG ? Ce n’est rien. La mairie doit aussi se demander ce que le club rapporte à la ville», disait-il l’an dernier, en marge de la Coupe du Monde au Qatar.