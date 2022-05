Moussa Dembélé chambre les Rangers sur Twitter

Passé par le Celtic Glasgow entre 2016 et 2018, Moussa Dembélé semble garder un bon souvenir de son passage en Ecosse où il remportait 6 trophées et inscrivait 51 buts en 94 rencontres. Ce mercredi, les rivaux des Bhoys, les Glasgow Rangers s'inclinaient lors de la séance de tirs au but de la finale de Ligue Europa face à l'Eintracht Francfort, ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'attaquant de l'OL.

Alors que The Gers publiaient un message de remerciements après la défaite : «une fin déchirante pour un voyage en Ligue Europa mémorable, merci pour votre soutien à travers l'Europe», le Français réagissait avec une vidéo connue d'Internet : «je suis ici pour vous dire: ‘on s’en fout’.» Les supporters du Celtic ont dû apprécier, ceux des Rangers un peu moins...