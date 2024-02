Lens-Fribourg : les compositions officielles

Et c’est enfin le grand soir. Le RC Lens accueille Fribourg ce jeudi à 21h à l’occasion du match aller des barrages de la Ligue Europa, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir terminé troisième de leur groupe de Ligue des champions, avec une très belle victoire contre Arsenal à Bollaert-Delelis, les hommes de Franck Haise vont maintenant devoir s’attaquer à la C3 et retrouvent une équipe allemande, actuellement 7e de Bundesliga.

Pour ce match, le technicien français, privé de Facundo Médina suspendu pour accumulation de cartons jaunes, a aligné un 3-4-3 avec une défense composée de Gradit, Danso et Haïdara. Après avoir fait bonne figure dans la plus prestigieuse des compétitions européennes avec deux buts, Wahi est titulaire en pointe devant Sotoca et Pereira da Costa.

Les compositions officielles :

Lens : Samba - Gradit, Danso, Haïdara - Aguilar, El Aynaoui, Diouf, Frankowski - Sotoca, Pereira da Costa - Wahi.

Fribourg : Atubolu - Kübler, Keitel, Gulde, Makengo - Eggestein, Höfler - Doan, Röhl, Sallai - Höler.